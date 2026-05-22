New York: giornata depressa per Lumentum Holdings

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società statunitense che produce prodotti ottici e fotonici , con una flessione del 2,44%.



Lo scenario su base settimanale di Lumentum Holdings rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di breve periodo di Lumentum Holdings mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 963 USD. Rischio di discesa fino a 927 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 998,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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