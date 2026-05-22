Piazza Affari: pioggia di acquisti su Brembo

(Teleborsa) - Effervescente l' azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli , che scambia con una performance decisamente positiva del 7,23%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap , evidenzia un rallentamento del trend di Brembo rispetto all' indice delle società a media capitalizzazione , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Le implicazioni tecniche di breve periodo del re dei sistemi frenanti suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 11,47 Euro e supporto visto a quota 10,66. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 12,28.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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