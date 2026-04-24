MASE, Piano Nazionale di Ripristino Natura: al via consultazione pubblica

(Teleborsa) - Il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e con il supporto di Ispra, ha avviato la consultazione pubblica sul Piano Nazionale di Ripristino della Natura, lo strumento strategico attraverso cui l'Italia darà attuazione al Regolamento (Ue) 2024/1991. La consultazione è aperta da ieri, 23 aprile, fino al 9 giugno 2026 e si svolge sulla piattaforma ParteciPA, dove è possibile consultare i materiali e inviare contributi.



L'iniziativa - spiega la nota - si inserisce nel percorso nazionale già avviato per la definizione del Piano, elemento chiave per contrastare la perdita di biodiversità e rafforzare la resilienza degli ecosistemi, in linea con gli obiettivi nazionali ed europei. In coerenza con i principi di trasparenza e partecipazione, la consultazione rappresenta un passaggio fondamentale per raccogliere contributi da cittadini, istituzioni, enti territoriali, comunità scientifica e portatori di interesse.



L'obiettivo è integrare i vari contributi nella definizione del Piano, assicurando un approccio condiviso e coerente con le specificità dei territori.

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