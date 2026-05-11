Regno Unito, il governo intende nazionalizzare British Steel

Nessun accordo raggiunto con la controllante cinese Jingye

(Teleborsa) - Il Regno Unito intende assumere la piena proprietà di British Steel. É quanto ha detto lunedì il Primo Ministro Keir Starmer in un discorso-arringa a seguito della pesante sconfitta alle elezioni locali, che ha scatenato un'ondata di richieste di dimissioni da parte dei parlamentari laburisti.



Lo scorso anno il governo britannico aveva utilizzato una legislazione d'emergenza per assumere il controllo dell'acciaieria, nel timore che la capogruppo cinese Jingye stesse svendendo il suo stabilimento di Scunthorpe dopo aver interrotto le importazioni di coke.



Starmer ha affermato che il governo e Jingye non sono riusciti a raggiungere un accordo per una vendita commerciale. "Posso quindi annunciare che questa settimana verrà presentata una legge che conferirà al governo i poteri, subordinati al superamento del test di interesse pubblico, per assumere la piena proprietà nazionale di British Steel".



La nazionalizzazione sarà inclusa nel Discorso del Re di mercoledì, insieme a nuove leggi per rafforzare le relazioni tra la Gran Bretagna e l'UE e per attuare una riorganizzazione del Servizio Sanitario Nazionale (NHS).



Il Financial Times aveva riportato a marzo che il governo stava valutando come utilizzare la legislazione per assumere il controllo legale della British Steel.

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