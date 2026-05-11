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USA, vendita di case esistenti in aumento ad aprile

Economia, Macroeconomia
USA, vendita di case esistenti in aumento ad aprile
(Teleborsa) - Segnali positivi giungono dal mercato immobiliare statunitense. Le vendite di case esistenti negli Stati Uniti hanno registrato ad aprile un incremento dello 0,2% su base mensile. È quanto comunicato dall'Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari (NAR), dopo il -2,9% riportato a marzo.

Sono state vendute 4,02 milioni di abitazioni rispetto ai 4,01 milioni di marzo e rispetto alle 4,05 milioni attese.

Su base annua, le vendite sono rimaste invariate.
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