USA, vendita di case esistenti in aumento ad aprile

(Teleborsa) - Segnali positivi giungono dal mercato immobiliare statunitense. Le vendite di case esistenti negli Stati Uniti hanno registrato ad aprile un incremento dello 0,2% su base mensile. È quanto comunicato dall'Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari (NAR), dopo il -2,9% riportato a marzo.



Sono state vendute 4,02 milioni di abitazioni rispetto ai 4,01 milioni di marzo e rispetto alle 4,05 milioni attese.



Su base annua, le vendite sono rimaste invariate.

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