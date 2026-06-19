Regno Unito, le vendite al dettaglio di maggio accelerano oltre le attese a +1,2% su mese e +3,2% annuo

(Teleborsa) - Accelerano le vendite al dettaglio nel Regno Unito a maggio. Secondo l'Office for National Statistics, le vendite retail hanno segnato un aumento dell'1,2% su base mensile, dopo il -1% registrato ad aprile (rivisto da -1,3%). Il dato è migliore del consensus che indicava una crescita dello 0,5%.



Anche su base annua si registra una variazione positiva (+3,2%), contro il +1,9% delle aspettative e dopo il +0,1% di aprile (rivisto da flat).



Le vendite al dettaglio core, che escludono i carburanti, sono salite dell'1,2% su mese, (+0,4% le attese) dopo il -0,1% del mese precedente (rivisto da -0,4%). Su anno, il dato core ha segnato un +4,6% rispetto +3,3% delle attese e al +1,1% del mese precedente.



(Foto: © Marian Vejcik / 123RF)

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