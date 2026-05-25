Milano 17:35
50.220 +1,43%
Nasdaq 22-mag
29.482 +0,42%
Dow Jones 22-mag
50.580 +0,58%
Londra 22-mag
10.466 0,00%
Francoforte 17:35
25.389 +2,01%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 22/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 22/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 maggio

Piccolo passo in avanti per il derivato italiano, che porta a casa un misero +0,61%.

Lo status tecnico di breve periodo del Future sul FTSE MIB mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 49.960. Rischio di eventuale correzione fino al target 48.755. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 51.165.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```