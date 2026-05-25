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Analisi Tecnica: GBP/USD del 24/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 24/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 maggio

Giornata fiacca per il CABLE, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a 0%.

Lo scenario attuale del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA mostra un allentamento della trendline al test del supporto 1,3427. In presenza di elementi positivi si propende per un'evoluzione della curva verso l'alto fino a testare il livello 1,344. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 1,3422.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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