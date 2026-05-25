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Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 22/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 22/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 maggio

Controllato progresso per l'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude in salita dello 0,37%.

Lo status tecnico di medio periodo del CAC 40 rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 8.161,5, mentre i supporti sono stimati a 8.025,9. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 8.297,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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