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Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 22/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 22/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 maggio

La giornata del 22 maggio chiude piatta per il Nasdaq Composite, che riporta un +0,19%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del Nasdaq Composite rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 26.501,7. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 26.028,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 26.975.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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