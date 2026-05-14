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Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 13/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 13/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 maggio

Rialzo marcato per il Nasdaq Composite, che archivia la sessione in utile dell'1,20% sui valori precedenti.

L'esame di breve periodo del Nasdaq Composite classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 26.601,1 e primo supporto individuato a 26.004,9. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 27.197,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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