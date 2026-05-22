Milano 9:43
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Dow Jones 21-mag
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Londra 9:43
10.486 +0,40%
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Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 21/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 21/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 21 maggio

Giornata fiacca per il Nasdaq Composite, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,09%.

Lo status tecnico del Nasdaq Composite è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 26.433,9, mentre il primo supporto è stimato a 26.011,5. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 26.856,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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