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Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 15/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 15/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 maggio

Giornata difficile per il Nasdaq Composite, che ha terminato in ribasso a 26.225,1.

Le implicazioni di medio periodo del Nasdaq Composite confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 26.544,2 con primo supporto visto a 25.997,2. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 25.769,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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