Piazza Affari: scambi in positivo per DiaSorin
(Teleborsa) - Scambia in profit l'azienda produttrice di apparati diagnostici, che lievita dell'1,89%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di DiaSorin, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società biotecnologica. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 66,23 Euro. Primo supporto visto a 65,25. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 64,69.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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