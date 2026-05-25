Eni e i partner approvano l’investimento per la Fase 3 del progetto Baleine in Costa d’Avorio

(Teleborsa) - Nel corso di una cerimonia tenutasi oggi a Abidjan alla presenza del Ministro delle Risorse Minerarie della Costa d’Avorio Mamadou Sangafowa-Coulibaly, Eni e i partner Petroci e Vitol hanno approvato la decisione finale di investimento (FID) per la Fase 3 del progetto Baleine, segnando un passo rilevante nello sviluppo del più grande giacimento di idrocarburi mai scoperto nel Paese.



Lo sviluppo della Fase 3 full field porterà la produzione di olio da 60.000 a 150.000 barili al giorno e quella di gas da 80 a 200 milioni di piedi cubi al giorno (da 2.3 a 5.66 milioni di metri cubi al giorno).



"Baleine rappresenta la piena espressione del modello di esplorazione e produzione di Eni, fondato sull’eccellenza nelle attività esplorative, sulla capacità di sviluppare progetti in modo rapido e fasato, e su un impegno solido verso la sostenibilità, in costante dialogo con il Paese che ci ospita. Questo progetto testimonia il nostro impegno a contribuire al rafforzamento della sicurezza energetica, allo sviluppo delle economie locali e a un futuro energetico a minore intensità carbonica", ha commentato l’Amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi.



Il progetto prevede la realizzazione di una nuova unità galleggiante di produzione, stoccaggio e scarico (FPSO), progettata per garantire elevati standard di efficienza operativa e sicurezza e un minore impatto ambientale. Si basa sul modello di sviluppo fasato e fast track già adottato nelle prime due fasi, che consente di anticipare la produzione ottimizzando i costi e valorizzando le infrastrutture esistenti.



Tutto il gas prodotto sarà destinato al mercato domestico, contribuendo al fabbisogno energetico della Costa d’Avorio, all’espansione della generazione elettrica e al rafforzamento dello sviluppo industriale del Paese.



Eni è presente in Costa d’Avorio dal 2015, dove ha realizzato le scoperte Baleine e Calao. Queste hanno contribuito a rafforzare l’interesse per l’offshore ivoriano, confermando il potenziale del Paese come una delle aree energetiche più promettenti dell’Africa occidentale. L’azienda è inoltre impegnata nella promozione dello sviluppo sostenibile sotto il profilo sociale ed economico attraverso iniziative nei settori dell’istruzione, della formazione, della sanità, della diversificazione economica e dello sviluppo del contenuto imprenditoriale locale.

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