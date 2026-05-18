Francoforte: performance negativa per Volkswagen AG Pref

(Teleborsa) - Si muove verso il basso le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen , con una flessione dell'1,91%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del DAX , ad evidenza del fatto che il movimento di Volkswagen AG Pref subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 86,87 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 85,65. L'equilibrata forza rialzista di Volkswagen AG Pref è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 88,09.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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