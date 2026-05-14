Francoforte: nuovo spunto rialzista per Volkswagen AG Pref

(Teleborsa) - Bene le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen , con un rialzo del 2,91%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Volkswagen AG Pref più pronunciata rispetto all'andamento del DAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 87,96 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 89,66. Il peggioramento di Volkswagen AG Pref è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 86,88.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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