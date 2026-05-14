Francoforte: nuovo spunto rialzista per Volkswagen AG Pref
(Teleborsa) - Bene le azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen, con un rialzo del 2,91%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Volkswagen AG Pref più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 87,96 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 89,66. Il peggioramento di Volkswagen AG Pref è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 86,88.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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