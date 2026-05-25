Madrid: andamento sostenuto per ACS

(Teleborsa) - Avanza Actividades de Construccion y Servicios , che guadagna bene, con una variazione dell'1,86%.



L'andamento della società di costruzioni spagnola nella settimana, rispetto all' Ibex 35 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario di breve periodo di ACS evidenzia un declino dei corsi verso area 125,2 Euro con prima area di resistenza vista a 126,4. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 124,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```