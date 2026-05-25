Madrid: balza in avanti Sacyr

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo attivo nell'edilizia e nei lavori pubblici , con una variazione percentuale del 2,21%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Sacyr , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di Sacyr suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 4,592 Euro con tetto rappresentato dall'area 4,648. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 4,556.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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