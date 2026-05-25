Madrid: balza in avanti Sacyr
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo attivo nell'edilizia e nei lavori pubblici, con una variazione percentuale del 2,21%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Sacyr, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Sacyr suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 4,592 Euro con tetto rappresentato dall'area 4,648. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 4,556.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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