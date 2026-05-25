Madrid: scambi al rialzo per Banco de Sabadel

(Teleborsa) - Balza in avanti la banca spagnola , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,85%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend dell' istituto di credito spagnolo evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' Ibex 35 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Banco de Sabadel rispetto all'indice.





La tendenza di breve di Banco de Sabadel è in rafforzamento con area di resistenza vista a 3,479 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,432. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 3,526.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```