Madrid: scambi al rialzo per Banco de Sabadel
(Teleborsa) - Balza in avanti la banca spagnola, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,85%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend dell'istituto di credito spagnolo evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Banco de Sabadel rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Banco de Sabadel è in rafforzamento con area di resistenza vista a 3,479 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,432. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 3,526.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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