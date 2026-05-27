Madrid: calo per Banco de Sabadel
(Teleborsa) - Composto ribasso per la banca spagnola, in flessione del 3,42% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa dell'istituto di credito spagnolo, che fa peggio del mercato di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Banco de Sabadel rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 3,011 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 2,889. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 3,133.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```