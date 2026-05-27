Madrid: calo per Banco de Sabadel

(Teleborsa) - Composto ribasso per la banca spagnola , in flessione del 3,42% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa dell' istituto di credito spagnolo , che fa peggio del mercato di riferimento.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Banco de Sabadel rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 3,011 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 2,889. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 3,133.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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