Milano 14:40
49.960 +0,12%
Nasdaq 26-mag
30.001 +1,76%
Dow Jones 26-mag
50.462 -0,23%
Londra 14:40
10.509 +0,17%
Francoforte 14:40
25.299 +0,45%

Madrid: performance negativa per Banco de Sabadel

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: performance negativa per Banco de Sabadel
Composto ribasso per la banca spagnola, in flessione del 3,42% sui valori precedenti.
Condividi
```