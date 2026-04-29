Milano 11:16
47.829 -0,44%
Nasdaq 28-apr
27.029 0,00%
Dow Jones 28-apr
49.142 -0,05%
Londra 11:16
10.270 -0,61%
Francoforte 11:16
23.979 -0,16%

Parigi: in calo Kering

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: in calo Kering
Ribasso composto e controllato per la multinazionale del lusso, che presenta una flessione del 2,03% sui valori precedenti.
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