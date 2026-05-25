Parigi: movimento negativo per TotalEnergies

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la compagnia petrolifera e del gas francese , che mostra un decremento del 2,01%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al CAC40 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di TotalEnergies , che fa peggio del mercato di riferimento.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 77,55 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 76,67. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 76,28.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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