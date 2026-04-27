Buzzi, buyback per oltre 2 milioni di euro
(Teleborsa) - Buzzi ha reso noto di aver acquistato, tra il 20 e il 24 aprile 2026, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, complessivamente 43.074 azioni proprie, al prezzo medio di 47,7476 euro per un controvalore pari a 2.056.678,38 euro.
A seguito degli acquisti appena comunicati, al 24 aprile Buzzi detiene 14.069.726 azioni ordinarie proprie pari al 7,304% del capitale sociale.
A Piazza Affari, intanto, la società attiva nel settore del cemento estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 47,45 euro.
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