Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 25/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 maggio
Rialzo marcato per il principale indice della Borsa di Milano, che archivia la sessione in utile dell'1,43% sui valori precedenti.
Il quadro tecnico di breve periodo del FTSE MIB mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 50.842. Rischio di discesa fino a 48.977 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 52.708.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)