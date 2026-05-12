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Borsa: Brillante Shanghai in avvio (+1,08%)

L'Indice della Borsa di Shanghai inizia a scambiare a 4.225,02 punti

In breve, Finanza
Borsa: Brillante Shanghai in avvio (+1,08%)
Bene l'indice della Borsa cinese, con un progresso dell'1,08%, dopo aver aperto a 4.225,02.
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