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Borsa: Brillante Shanghai in avvio (+1,17%)
L'Indice della Borsa di Shanghai inizia a scambiare a 4.160,17 punti
In breve
,
Finanza
07 maggio 2026 - 03.38
Bene l'indice della Borsa cinese, con un progresso dell'1,17%, dopo aver aperto a 4.160,17.
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