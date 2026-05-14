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/ Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Shanghai, +0,42%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Shanghai, +0,42%
L'Indice della Borsa di Shanghai esordisce a 4.242,57 punti
In breve
,
Finanza
14 maggio 2026 - 03.38
Piccolo passo in avanti per l'indice della Borsa cinese, che avanza dello 0,42%, dopo aver aperto a 4.242,57 punti.
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