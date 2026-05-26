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Ferrari, la "Luce" non accende il mercato: il primo modello elettrico affonda il titolo

Le prime reazioni

Finanza
Ferrari, la "Luce" non accende il mercato: il primo modello elettrico affonda il titolo
(Teleborsa) - Seduta in pesante ribasso a Piazza Affari per Ferrari, dopo che ieri ha presentato "Luce", l'attesa e innovativa vettura sportiva della Casa di Maranello, che apre un nuovo capitolo nella storia del Cavallino Rampante.

Si tratta della prima auto completamente elettrica di Ferrari e rappresenta una svolta ad alto rischio per la casa automobilistica italiana. L'auto ha quattro motori elettrici - uno per ruota - che contribuiscono a erogare oltre 1.000 cavalli, una velocità massima superiore ai 310 km/h e una maggiore agilità per un'auto che pesa più di 2,2 tonnellate, mentre l'autonomia è di oltre 500 chilometri. Ferrari spera che Luce le permetterà di espandersi ulteriormente in mercati come la Cina, dove i veicoli elettrici sono già molto diffusi e le grandi auto a benzina sono fortemente tassate.

"Questo nuovo modello tramanda nel futuro i valori che rendono la Ferrari immediatamente riconoscibile in tutto il mondo", ha detto il presidente John Elkann, presentando la vettura al Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, al Palazzo del Quirinale. Investitori e appassionati non sembrano però aver riscontrato immediatamente questi valori, con alcune caratteristiche del modello che sembrano troppo distanti dal DNA Ferrari.

A far storcere il naso a molti, nei primi commenti dopo la presentazione, è soprattutto il design, realizzato insieme al collettivo di design LoveFrom di Sir Jony Ive e Marc Newson. La silhouette della vettura è definita dalla glass house, forma senza compromessi simile a quella di una conchiglia.

Le prime consegne saranno effettuate nel quarto trimestre del 2026 e, allo stato attuale, non è stata fornita alcuna indicazione sui volumi previsti, trattandosi di un modello non a tiratura limitata. Il prezzo retail di partenza è di 550 mila euro, superiore all'ASP medio di gruppo che nel 2025 era stato intorno a 440 mila euro (calcolato sul fatturato di car & spare parts), fanno notare gli analisti di Equita. "Non riteniamo che i volumi di questo modello siano determinanti nell'influenzare i risultati di gruppo, ma trattandosi di un primo modello con una nuova motorizzazione è importante preservare l'immagine di qualità e performance", scrivono in una nota.

Intanto, la seduta odierna è la peggiore dal Capital Markets Day di ottobre. Gabriel Debach, market analyst di eToro, parla di "un contrasto interessante, perché a febbraio, quando venne anticipata la Luce, il titolo aveva guadagnato quasi il 10% in una sola seduta. Allora c'era entusiasmo per la direzione strategica. Oggi emergono i dubbi sull'esecuzione". Secondo Debach il vero tema sembra essere il design, non tanto il motore o la tecnologia, ma proprio su questo punto "vale fare una distinzione che l'entusiasmo di giornata tende a oscurare: un prodotto esteticamente divisivo non è necessariamente un prodotto sbagliato. Il Purosangue divise l'opinione alla presentazione, con critiche forti sulla rottura col DNA Ferrari. Poi ha esaurito la produzione".

Tra i commenti più sprezzanti c'è quello di un nome pesante in casa Ferrari, che ha ricoperto importanti ruoli nel comparto corse e poi è stato anche AD e presidente. "Se dovessi dire quello che penso, farei del male alla Ferrari. Si rischia la distruzione di un mito e mi dispiace moltissimo. Almeno si tolga il cavallino", ha detto Luca Cordero di Montezemolo, parlando coi giornalisti a margine dell'assemblea di Confindustria. A una domanda su cosa si debba fare con la concorrenza cinese, Montezemolo ha detto: "è almeno una macchina che i
cinesi non copieranno".

A metà seduta, quando il controvalore scambiato è superiore a 230 milioni di euro, il titolo si posiziona a 290,4 euro, con una discesa del 6,32%.
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