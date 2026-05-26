Ferrari, la "Luce" non accende il mercato: il primo modello elettrico affonda il titolo

(Teleborsa) - Seduta in pesante ribasso a Piazza Affari
per Ferrari
, dopo che ieri ha presentato "Luce", l'attesa e innovativa vettura sportiva
della Casa di Maranello, che apre un nuovo capitolo
nella storia del Cavallino Rampante.
Si tratta della prima auto completamente elettrica
di Ferrari e rappresenta una svolta ad alto rischio per la casa automobilistica italiana. L'auto ha quattro motori elettrici - uno per ruota - che contribuiscono a erogare oltre 1.000 cavalli, una velocità massima superiore ai 310 km/h e una maggiore agilità per un'auto che pesa più di 2,2 tonnellate, mentre l'autonomia è di oltre 500 chilometri. Ferrari spera che Luce le permetterà di espandersi ulteriormente in mercati come la Cina
, dove i veicoli elettrici sono già molto diffusi e le grandi auto a benzina sono fortemente tassate.
"Questo nuovo modello tramanda nel futuro i valori
che rendono la Ferrari immediatamente riconoscibile in tutto il mondo", ha detto il presidente John Elkann
, presentando la vettura al Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, al Palazzo del Quirinale. Investitori e appassionati non sembrano però aver riscontrato immediatamente questi valori, con alcune caratteristiche del modello che sembrano troppo distanti dal DNA Ferrari.
A far storcere il naso a molti, nei primi commenti dopo la presentazione, è soprattutto il design, realizzato insieme al collettivo di design LoveFrom
di Sir Jony Ive e Marc Newson. La silhouette della vettura è definita dalla glass house, forma senza compromessi simile a quella di una conchiglia.
Le prime consegne saranno effettuate nel quarto trimestre del 2026 e, allo stato attuale, non è stata fornita alcuna indicazione sui volumi previsti
, trattandosi di un modello non a tiratura limitata. Il prezzo retail di partenza è di 550 mila euro
, superiore all'ASP medio di gruppo che nel 2025 era stato intorno a 440 mila euro (calcolato sul fatturato di car & spare parts), fanno notare gli analisti di Equita
. "Non riteniamo che i volumi di questo modello siano determinanti nell'influenzare i risultati di gruppo, ma trattandosi di un primo modello con una nuova motorizzazione è importante preservare l'immagine di qualità e performance", scrivono in una nota.
Intanto, la seduta odierna è la peggiore dal Capital Markets Day di ottobre
. Gabriel Debach, market analyst di eToro, parla di "un contrasto interessante, perché a febbraio, quando venne anticipata la Luce, il titolo aveva guadagnato quasi il 10% in una sola seduta. Allora c'era entusiasmo per la direzione strategica. Oggi emergono i dubbi sull'esecuzione
". Secondo Debach il vero tema sembra essere il design, non tanto il motore o la tecnologia, ma proprio su questo punto "vale fare una distinzione che l'entusiasmo di giornata tende a oscurare: un prodotto esteticamente divisivo non è necessariamente un prodotto sbagliato. Il Purosangue divise l'opinione alla presentazione, con critiche forti sulla rottura col DNA Ferrari. Poi ha esaurito la produzione".
Tra i commenti più sprezzanti c'è quello di un nome pesante in casa Ferrari, che ha ricoperto importanti ruoli nel comparto corse e poi è stato anche AD e presidente. "Se dovessi dire quello che penso, farei del male alla Ferrari. Si rischia la distruzione di un mito e mi dispiace moltissimo. Almeno si tolga il cavallino
", ha detto Luca Cordero di Montezemolo
, parlando coi giornalisti a margine dell'assemblea di Confindustria. A una domanda su cosa si debba fare con la concorrenza cinese, Montezemolo ha detto: "è almeno una macchina che i
cinesi non copieranno".
A metà seduta, quando il controvalore scambiato è superiore a 230 milioni
di euro, il titolo si posiziona a 290,4 euro, con una discesa del 6,32%
.