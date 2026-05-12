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BFF Bank, Barclays ha partecipazione del 5,78% tramite derivati

Banche, Finanza, Partecipazioni rilevanti
BFF Bank, Barclays ha partecipazione del 5,78% tramite derivati
(Teleborsa) - Barclays ha una partecipazione potenziale del 5,776% in BFF Bank, società attiva nella finanza specializzata e quotata su Euronext Milan. È quanto emerge dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 5 maggio 2026.

In particolare, il 5,142% sono "Right to recall" senza data di scadenza, mentre lo 0,634% sono Equity Swap con data di scadenza compresa tra il 10/03/2028 e l'08/05/2028; "Portfolio Swap" con data di scadenza compresa tra il 01/02/2027 e il 29/04/2027
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