Londra: balza in avanti ConvaTec Group
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società di prodotti e tecnologie medicali, che tratta in utile del 2,34% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di ConvaTec Group rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per ConvaTec Group, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 1,993 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 2,028 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 1,969.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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