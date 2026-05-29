Londra: positiva la giornata per ConvaTec Group

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società di prodotti e tecnologie medicali , in guadagno del 2,47% sui valori precedenti.



Il trend di ConvaTec Group mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE 100 . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Lo scenario di breve periodo di ConvaTec Group evidenzia un declino dei corsi verso area 2 sterline con prima area di resistenza vista a 2,056. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 1,968.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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