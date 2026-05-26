Londra: nuovo spunto rialzista per Scottish Mortgage Investment Trust
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la ssocietà di investimento in azioni di società quotate, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,47%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Scottish Mortgage Investment Trust più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Scottish Mortgage Investment Trust è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 15,44 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 15,22. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 15,67.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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