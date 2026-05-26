Londra: nuovo spunto rialzista per Scottish Mortgage Investment Trust

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la ssocietà di investimento in azioni di società quotate , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,47%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Scottish Mortgage Investment Trust più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Scottish Mortgage Investment Trust è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 15,44 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 15,22. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 15,67.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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