Analisi Tecnica: GBP/USD del 26/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 maggio
La giornata del 26 maggio è stata vissuta all'insegna della debolezza per il CABLE, che ha terminato in calo a 1,3449.
Le implicazioni tecniche complessive del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 1,3419. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 1,349. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 1,339.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)