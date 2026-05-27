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Analisi Tecnica: GBP/USD del 26/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 26/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 maggio

La giornata del 26 maggio è stata vissuta all'insegna della debolezza per il CABLE, che ha terminato in calo a 1,3449.

Le implicazioni tecniche complessive del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 1,3419. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 1,349. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 1,339.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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