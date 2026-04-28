Milano 12:18
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Nasdaq 27-apr
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Dow Jones 27-apr
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Borsa: Andamento laterale per Francoforte (-0,06%)

Il DAX prende il via a 24.067,91 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Francoforte (-0,06%)
Inizio di seduta fiacca per l'indice della Borsa di Francoforte, che riporta un cauto -0,06%, a quota 24.067,91 in apertura.
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