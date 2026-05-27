Carlyle cede il polo logistico milanese di Mesero

(Teleborsa) - Carlyle , una delle più grandi società di investimento globali, ha annunciato la cessione di un importante asset di logistica urbana in Italia a un primario operatore nel settore dell'importazione e distribuzione alimentare.



L'immobile è costituito da un hub logistico di livello istituzionale di 50.349 metri quadri situato a Mesero, nell'area ovest di Milano, in posizione strategica in prossimità dell'autostrada A4 (Torino-Milano-Venezia), uno dei principali corridoi logistici del Nord Italia, e a soli 20 minuti dal centro di Milano.



A seguito dell'acquisizione del terreno nel dicembre 2021, Carlyle - attraverso la piattaforma Carlyle Europe Realty (CER) e in collaborazione con la società di consulenza immobiliare Confluence - ha sviluppato con successo il sito, trasformandolo in un hub logistico di qualità istituzionale, accompagnato da una strategia attiva di locazione e gestione dell'asset.



"Questa operazione riflette la nostra strategia consolidata di sviluppare asset logistici di alta qualità in aree urbane con un'offerta limitata - ha commentato Anssi Halonen, Head of Acquisitions del Carlyle Europe Realty advisory team - Dopo aver acquisito il sito come opportunità greenfield, abbiamo realizzato con successo un hub "prime" nell'area ovest di Milano, uno dei mercati logistici più attrattivi in Italia. Considerando che i fondamentali continuano a sostenere la domanda di spazi logistici ben posizionati in Italia e in Europa, restiamo attivi nell'individuare interessanti opportunità di mercato".



(Foto: Photo by Sean Pollock on Unsplash)

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