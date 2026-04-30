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Piazza Affari: giornata fiacca per il comparto media dell'Italia
In breve
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Indici settoriali
30 aprile 2026 - 17.00
Cede alle vendite l'
indice media italiano
, che retrocede a 9.159,81 punti.
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