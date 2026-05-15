MARR, la perdita si allarga a 6,6 milioni di euro nel primo trimestre. Ricavi +4,1%

(Teleborsa) - MARR , società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella distribuzione specializzata di prodotti alimentari al foodservice, ha chiuso il primo trimestre 2026 con ricavi totali consolidati a 426 milioni di euro, in crescita rispetto ai 409,2 milioni di euro del pari periodo 2025. EBITDA ed EBIT si attestano rispettivamente a 7,3 e -2,5 milioni di euro (9,9 e 0,9 milioni nel primo trimestre 2025). La redditività operativa, pur con una confermata crescita del primo margine, risente degli interventi di ridisegno operativo-logistico attuati nel corso dell'esercizio 2025. Tra questi, il processo di internalizzazione delle attività di movimentazione interna delle merci, attraverso la società MARR Service che, avviato nel secondo trimestre 2025 ha visto un'accelerazione nell'ultima parte del 2025 ed è stato attuato con l'obiettivo di presidiare direttamente le attività di movimentazione interna ed elevare il livello di servizio. Inoltre, nel primo trimestre 2026 sono ancora presenti alcuni costi relativi alla piattaforma di Pomezia completamente dismessa ad aprile 2026 e al centro distributivo di MARR Roma che verrà cessato al termine della stagione estiva. Il risultato netto si attesta a -6,6 milioni di euro (-2,7 milioni nel primo trimestre 2025).



L'indebitamento finanziario netto al 31 marzo 2026, prima dell'applicazione del principio contabile IFRS 16, è di 290,4 milioni di euro e nel confronto con i 219,8 milioni al 31 marzo 2025 risente di investimenti per 27,7 milioni di euro effettuati nell'arco di dodici mesi, di acquisto di azioni proprie per 10,7 milioni di euro e di 38,5 milioni di euro di dividendi distribuiti a maggio 2025.



L'andamento di aprile colloca le vendite e il primo margine alla fine dei primi quattro mesi in linea con gli obiettivi di crescita dell'anno. Si conferma il focus del management e dell'intera organizzazione di MARR sul rafforzamento della presenza nel mercato e sul miglioramento della redditività, in particolare attraverso l'ottimizzazione degli interventi attuati per il ridisegno operativo-logistico e segnatamente l'internalizzazione della movimentazione delle merci, attuata per elevare il livello di servizio e recuperare efficienza operativa in un contesto che negli ultimi anni ha evidenziato per le attività operative-logistiche dinamiche inflattive strutturali. L'organizzazione infine mantiene un'elevata attenzione sul controllo dei livelli di assorbimento di capitale circolante.

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