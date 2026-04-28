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Giappone, tasso di disoccupazione marzo sale al 2,7%

Economia, Macroeconomia
Giappone, tasso di disoccupazione marzo sale al 2,7%
(Teleborsa) - Risulta in aumento la disoccupazione in Giappone. Il Ministero degli Affari interni delle poste e telecomunicazioni nipponico segnala che nel mese di marzo 2026 il tasso dei senza lavoro è salito al 2,7% dal 2,6% del mese precedente, più del 2,6% atteso degli analisti.

Il numero di disoccupati è salito a 1,86 milioni, in aumento di circa 10 mila unità rispetto l'anno precedente. Gli occupati sono pari a 68,15 milioni, in aumento rispetto ai 68,11 milioni dell'anno precedente.

(Foto: Photo by Alexander Smagin on Unsplash)
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