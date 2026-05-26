De Nora acquisisce BW Water: operazione da più di 61 milioni di euro, closing a luglio

(Teleborsa) - Industrie De Nor a ha annunciato l'acquisizione del 100% di BW Water, società con sede a Singapore e player globale in rapida crescita nel trattamento delle acque, per un Enterprise Value compreso tra 61,5 e 66,5 milioni di dollari. Il closing è previsto per il 1° luglio 2026, subordinato alle consuete autorizzazioni regolamentari.



BW Water ha registrato ricavi pari a 91,5 milioni di dollari nel 2025, più che raddoppiati rispetto al 2023, con un backlog ad aprile 2026 di circa 190 milioni di dollari e ricavi attesi per l'esercizio in corso intorno a 130 milioni. La società opera come fornitore di soluzioni EPF (Engineering, Procurement and Fabrication) con presenza in Sud-Est asiatico, Stati Uniti, Germania e Italia, e oltre 30 anni di esperienza nei sistemi di dissalazione. L'operazione porterà De Nora a ricavi pro-forma 2025 vicini al miliardo di euro.



L'AD Paolo Dellachà ha commentato: "Le sfide globali legate all'acqua, trainate dalla crescente scarsità e dalla necessità di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento idrico, richiedono soluzioni integrate e su scala globale. L'acquisizione di BWW è pienamente coerente con la nostra strategia di lungo termine nel trattamento dell'acqua, che prevede la combinazione di un modello incentrato sul prodotto con un approccio orientato al cliente, focalizzato su soluzioni turnkey."



Marwan Nesicolaci, AD di De Nora Water Technologies, ha aggiunto: "Con un backlog combinato nel segmento Water Technologies Systems superiore a 350 milioni di euro, puntiamo ad accelerare la crescita offrendo un'ampia gamma di tecnologie e soluzioni integrate, specifiche per settore, in grado di rispondere a esigenze che vanno dall'acqua di alta qualità all'acqua ultrapura, fino al trattamento biologico."



L'operazione sarà finanziata tramite una Term Loan Facility da 60 milioni di euro a cinque anni, con UniCredit in qualità di Global Coordinator.

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