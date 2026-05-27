Francoforte: scambi in positivo per Hugo Boss
(Teleborsa) - Balza in avanti la casa di moda tedesca, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,02%.
Lo scenario su base settimanale di Hugo Boss rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 35,89 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 36,59. Il peggioramento del luxury brand è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 35,43.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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