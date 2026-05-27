Londra: movimento negativo per BT Group
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il gruppo britannico leader nelle telecomunicazioni, che presenta una flessione del 2,75% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di BT Group rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per BT Group, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 2,135 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 2,2. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 2,111.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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