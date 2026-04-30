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Londra: balza in avanti Centrica

Migliori e peggiori
Londra: balza in avanti Centrica
(Teleborsa) - Avanza il fornitore di elettricità e gas, che guadagna bene, con una variazione del 2,28%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Centrica rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di breve periodo di Centrica evidenzia un declino dei corsi verso area 2,088 sterline con prima area di resistenza vista a 2,126. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 2,064.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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