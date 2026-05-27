Madrid: performance negativa per Iberdrola
(Teleborsa) - Retrocede la utility spagnola, con un ribasso del 2,08%.
Lo scenario su base settimanale di Iberdrola rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'azienda spagnola che produce e distribuisce elettricità e gas naturale rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 19,8 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 19,34. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 20,26.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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