Madrid: performance negativa per Iberdrola

(Teleborsa) - Retrocede la utility spagnola , con un ribasso del 2,08%.



Lo scenario su base settimanale di Iberdrola rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' Ibex 35 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Allo stato attuale lo scenario di breve dell' azienda spagnola che produce e distribuisce elettricità e gas naturale rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 19,8 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 19,34. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 20,26.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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