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Londra: brillante l'andamento di Coca-Cola Europacific Partners

Migliori e peggiori
Londra: brillante l'andamento di Coca-Cola Europacific Partners
(Teleborsa) - Scambia in profit la società di imbottigliamento che vende bevande analcoliche con il marchio Coca-Cola in Europa, che lievita del 2,60%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Coca-Cola Europacific Partners rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di Coca-Cola Europacific Partners mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 71,88 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 73,78. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 70,67.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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