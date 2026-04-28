Londra: brillante l'andamento di Coca-Cola Europacific Partners

(Teleborsa) - Scambia in profit la società di imbottigliamento che vende bevande analcoliche con il marchio Coca-Cola in Europa , che lievita del 2,60%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Coca-Cola Europacific Partners rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di Coca-Cola Europacific Partners mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 71,88 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 73,78. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 70,67.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```