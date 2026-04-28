New York: in bella mostra Coca Cola

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il gigante americano della bevanda più famosa al mondo , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,57%.



Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, si nota che Coca Cola mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,52%, rispetto a -0,45% dell' indice americano ).





Il quadro tecnico di Coca Cola suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 78,99 USD con tetto rappresentato dall'area 80,17. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 78,33.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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