New York: in bella mostra Coca Cola
(Teleborsa) - Brillante rialzo per il gigante americano della bevanda più famosa al mondo, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,57%.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che Coca Cola mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,52%, rispetto a -0,45% dell'indice americano).
Il quadro tecnico di Coca Cola suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 78,99 USD con tetto rappresentato dall'area 80,17. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 78,33.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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