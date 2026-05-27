Parigi: positiva la giornata per Saint Gobain

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di materiali edili , che tratta in utile del 2,79% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Saint Gobain evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società attiva nell'edilizia rispetto all'indice.





Lo status tecnico di medio periodo di Saint Gobain ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 79,53 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 81,63, mentre il primo supporto è stimato a 77,43.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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