Piazza Affari: andamento rialzista per Brunello Cucinelli
(Teleborsa) - Seduta positiva per il re del cachemire, che avanza bene del 3,21%.
Lo scenario su base settimanale di Brunello Cucinelli rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico del gruppo di Solomeo mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 82,09 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 84,57. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 80,51.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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