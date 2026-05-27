Piazza Affari: andamento rialzista per Brunello Cucinelli

(Teleborsa) - Seduta positiva per il re del cachemire , che avanza bene del 3,21%.



Lo scenario su base settimanale di Brunello Cucinelli rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico del gruppo di Solomeo mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 82,09 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 84,57. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 80,51.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```