Piazza Affari: andamento sostenuto per Brunello Cucinelli
(Teleborsa) - Balza in avanti il re del cachemire, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,23%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Brunello Cucinelli, che fa peggio del mercato di riferimento.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 82,27 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 85,89. Il peggioramento del gruppo di Solomeo è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 80,27.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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